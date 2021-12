Caminhão perde controle e provoca engavetamento na BR-381

Segundo o Corpo de Bombeiros, houve 5 vítimas no local (foto: Reprodução/Redes Sociais) Um caminhão que transportava um produto químico classificado como não perigoso, perdeu o controle de direção e arrastou vários carros pela pista. A ocorrência foi na manhã desta quinta-feira (2/12), na BR-381, entre os quilômetros 498 e 510, em São Joaquim de Bicas, Região Metropolitana de Belo Horizonte.









Para os atendimentos, oito viaturas dos bombeiros, um helicóptero e a Concessionária ARTERIS participavam do resgate dos envolvidos. Até o momento, foram identificados uma vítima do sexo masculino, transportada pela aeronave Arcanjo para o Hospital Pronto Socorro João XXIII e, uma do sexo feminino, conduzida pela concessionária.

ATUALIZAÇÃO DO ENGAVETAMENTO:

Segundo o CBMMG, o produto químico transportado pela carreta não chegou a vazar na pista. De acordo com a Arteris Fernão Dias, por volta das 12h, às faixas no sentido BH, no KM 509, já estavam liberadas. Ainda assim, há pelo menos 11 km de congestionamento no local.

VÍTIMAS:

A vítima do sexo masculino, S. R., conduzido ao HPS João XXIII, segundo os bombeiros, apresenta lesões graves. Já a outra vítima, A.B.S.R, de 47 anos, possui lesões leves.

OUTRO ACIDENTE NO LOCAL:

Ainda segundo o CBMMG, mais cedo na rodovia, próximo ao engavetamento, houve outro acidente entre os KM 510 e 512. No fato, um caminhão capotou na marginal da BR-381, sentido São Paulo, depois do posto TRANSFABRIL, na rotatória.

De acordo com as informações, o condutor saiu sozinho da cabine, sem ferimentos, mas havia bastante óleo na pista. Nesta ocorrência, os bombeiros se deslocaram até o local para eliminar o risco, com a aplicação de serragem na via.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Daniel Seabra