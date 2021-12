Greve: usuários encaram filas, atrasos e pagam o dobro por corridas de app

O dia começou com reclamações, transtornos, atrasos e gastos extras para os usuários da Estação São Gabriel, na Avenida Cristiano Machado, entre o Anel Rodoviário e a Via 240.

Com a greve dos motoristas de ônibus , deflagrada à meia-noite desta quinta-feira (2/12), ao menos 12 linhas que passam pelo local deixaram de circular.- Veja: 900 ônibus deixam de circular em BH nesta quinta-feira

Cuidadora Renata Francisca, celular na mão, à espera do ônibus que não vem (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press)

cuidadora Renata Francisca pretendia utilizar uma delas para se deslocar para uma consulta médica, mas teve que optar pelo transporte de aplicativo. Com o aumento da demanda do serviço, a corrida sairá pelo dobro do preço.