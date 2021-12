Homem é preso suspeito de estuprar irmão com deficiência

A relação incestuosa forçada foi tipificada pela Polícia Militar como estupro de vulnerável (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press.)

Um homem de 30 anos foi preso nesta terça-feira (30/11) suspeito de abusar sexualmente do próprio irmão, de 24, em Ponte Nova, município da Zona da Mata mineira. Segundo a Polícia Militar, a vítima enquadra-se na condição de Pessoa com Deficiência (PCD). O crime foi tipificado como estupro de vulnerável.



A mulher também disse que sua tia, de 68 anos, contou ter flagrado o o suspeito dando um beijo na boca e no pescoço do irmão atrás do padrão de energia elétrica da residência.

Por meio de gestos, o jovem com deficiência detalhou à irmã as investidas do suposto abusador. O rapaz disse que teve a bermuda baixada e foi coagido a manter relações sexuais, mas o ato não chegou a acontecer.



A mulher contudo, acredita que houve estupro em outras ocasiões, uma vez que já encontrou preservativos usados no imóvel. Confrontado por famimoliares, o suspeito nega a violência.



Relato da mãe

A Polícia Militar também ouviu a mãe da vítima, de 59 anos, que disse nunca ter notado conotação sexual no relacionamento entre os dois filhos. Ela alegou que sofre de problemas de saúde, que a deixam acamada e impossibilitam o acompanhamento integral dos dois.

Momento da prisão

Diante da denúncia, os militares foram atrás do autor, que foi localizado sentado no banco de uma praça do bairro – momento no qual recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à delegacia. Ele negou ter violentado o irmão.

Questionada pela reportagem nesta quarta-feira (1/12), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) não deixou claro se o autor permanece preso, mas disse que ratificou a prisão em flagrante do suspeito ainda nessa terça-feira. “Na ocasião, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficou à disposição da Justiça”, disse a a nota enviada pela corporação.