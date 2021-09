Polícia procura três suspeitos de assassinato em Ponte Nova

Arma apreendida é suspeita de ter sido usada em crime no Bairro São Pedro, em Ponte Nova (foto: PMMG)

As polícias Militar e Civil ainda não têm pistas dos três homens suspeitos de terem assassinado, na manhã de quarta-feira (23/9), outro homem, de 25 anos, cujo corpo foi encontrado caído, crivado de balas, na Rua José Rodrigues de Souza, no bairro São Pedro, em Ponte Nova, na Zona da Mata.

Quando chegaram ao local, os policiais militares tentaram, em vão, conseguir alguma testemunha do crime.

No entanto, seguindo uma denúncia sobre um possível envolvido, a PM conseguiu localizar um homem, de 20 anos, que negou qualquer envolvimento no crime. Ao revistarem a casa deste, foram encontradas drogas, um tabelete de maconha, um revólver Taurus calibre 32, com dois cartuchos deflagrados e uma arma artesanal.

O homem foi preso e legado para a delegacia, onde permanece preso. Foi a partir dessa prisão que surgiu a informação de que os suspeitos seriam três homens, um adolescente de 17 anos, um de 20 e um de 21.