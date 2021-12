Com greve de ônibus, viagens de carros de aplicativos chegam a subir 380%

Estação Venda Nova fechada, usuários na entrada tentando encontrar uma solução de transporte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press)

Driblar a greve dos motoristas de ônibus, deflagrada em Belo Horizonte na madrugada desta quinta-feira (2/12), custou caro a muitos usuários.











Ver galeria . 59 Fotos Greve de motoristas: 900 ônibus deixam de circular em BH nesta quinta-feira (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press )





A massoterapeuta Sabrina Araújo trabalha na Savassi e desistiu de pegar um carro ao ver o preço estimado do deslocamento. "R$ 100, não tem a menor condição. O jeito é esperar pelo ônibus mesmo ou que a empresa me libere do serviço", conforma-se a trabalhadora.





Por volta de 7h30, cuidadora Renata Francisca solicitou o transporte via app da Estação São Gabriel até o Planalto. Pagou o dobro do preço.