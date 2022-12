MP investiga fraude em veículos apreendidos do Detran em Minas

Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão expedidos pelo juízo da segunda vara de Guanhães (foto: MPMG/Reprodução)

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) deflagrou nesta terça-feira (06/12) a operação Lavoisier, que investiga ações de um grupo criminoso que falseia e frauda registros de veículos apreendidos para fins de leilões em pátios credenciados do Detran em cidades mineiras.

Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão expedidos pelo juízo da 2ª Vara de Guanhães. Os mandados foram cumpridos simultaneamente nas cidades mineiras de Guanhães, Diamantina, Pedra Azul, Governador Valadares, Ipatinga e Belo Horizonte.



Segundo as investigações, o grupo criminoso incluía veículos apreendidos em procedimentos criminais em leilões sem a devida autorização do juízo criminal competente, impedindo a reparação do dano ou até mesmo, a entrega para o proprietário.

Além disso, as investigações mostraram que algumas peças eram retiradas dos veículos. Isso fazia com que eles tivessem o preço desvalorizado. Durante o leilão, o veículo era comprado por alguém do mesmo grupo, que posteriormente recolocava as peças.

O grupo criminoso também encomendava ou receptava veículos furtados/roubados, cujas peças eram retiradas para revenda ou utilização em veículos envolvidos em acidentes. Daí porque o nome da operação, Lavoisier, autor da frase: “Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”.

A operação foi um conjunto entre MPMG, por meio da unidade Governador Valadares do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da 1ª Promotoria de Justiça de Guanhães, Polícia Civil e com a Polícia Militar de Minas Gerais.