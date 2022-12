Carreta tomba e interdita faixa direita da Fernão Dias, em Brumadinho

No local há um congestionamento que já chega a 5 km (foto: Arteris/Reprodução)

Um carreta tombou na Rodovia Fernão Dias, em Brumadinho, na manhã desta terça-feira (06/12). O acidente foi na faixa direita, na altura do km 527, sentido Belo Horizonte.





No local há um congestionamento que já chega a 5 km.

De acordo com a concessionária que administra a via, a Arteris, a carreta, de seis eixos, eestava carregada com 1 conteiner de 14 toneladas de placas solares. A carga não se espalhou no asfalto.

Uma pessoa teve ferimentos leves e foi encaminhada a uma unidade hospitalar próxima.

Equipes da concessionária estão no local organizando o trânsito.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen