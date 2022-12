PBH divulga novo modelo de edital para patrocinador do Carnaval

O novo modelo de edital de patrocínio conta com cotas de investimento com recursos financeiros. Serão cinco chancelas de patrocínio, totalizando 18 cotas. Veja:

Dependendo do valor investido, o patrocinador terá a possibilidade de acesso ao credenciamento dos 15 mil ambulantes, com permissão de distribuição de coletes, bonés, ombrelones e outros produtos da empresa, além de acesso explosivo e atualizado do georreferenciamento dos blocos e serviços, uso da cor da marca na decoração e sinalização da rua, exposição da empresa nas redes sociais e portal da PBH, além da imprensa e ações com influenciadores digitais oficiais do evento.