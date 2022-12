Carnaval de BH: prefeitura abre novo edital para patrocínio

Prefeitura abriu novo edital para buscar patrocinadores para a folia de 2023 (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte abriu, nesta terça-feira (6/12), um novo edital de cotas para patrocínio do Carnaval da capital de 2023.

O objetivo do edital é a captação de recursos para fins de organização, execução, viabilização de infraestrutura e de pessoal especializado, fornecimento de apoio logístico e ações promocionais para a festa, prevista para acontecer entre os dias 4 e 26 de fevereiro de 2023.

No edital aberto em setembro , a única empresa que se interessou foi inabilitada por falta de documentos obrigatórios e o certame foi declarado fracassado.

No edital anterior, segundo a Belotur, para viabilizar a realização do Carnaval da capital é necessário um investimento de cota única de patrocínio correspondente ao aporte financeiro mínimo de R$ 13,5 milhões.

As empresas interessadas em patrocinar o Carnaval de BH devem enviar a proposta para a PBH até o dia 20 de dezembro.



As propostas serão analisadas no dia 21, no prédio da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur).

O edital, com todas as informações necessárias, está disponível no site da prefeitura.