Carnaval de BH 2023: prefeitura publica edital para patrocinadores

Bloco Baianas Ozadas no Carnaval de 2020 (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)



O futuro patrocinador deve se comprometer em entregar uma planilha de itens de estruturas e serviços necessários para a festa. Para arcar com os custos, poderão ser utilizados os mecanismos da Lei de Incentivo à Cultura tanto no âmbito estadual quanto no federal.



De acordo com o presidente da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A (Belotur), Gilberto Castro, o edital visa retomar a força do Carnaval de Belo Horizonte, através de parcerias junto à iniciativa privada. “Nosso objetivo é levar a alegria para as ruas, oferecendo aos foliões uma festa cada vez mais acessível e sustentável, com uma infraestrutura de qualidade”, completa Gilberto.

Quem pode participar do edital

O edital irá selecionar pessoas jurídicas de direito público ou privado, de forma direta ou como “agência de captação”. O critério de julgamento será o de maior oferta de aporte financeiro em espécie.



A empresa selecionada poderá ativar até oito marcas como ‘patrocínio master’, ‘patrocínio’, ‘parceria’ ou ‘apoio’ ao Carnaval. As marcas irão compor as peças gráficas de comunicação e sinalização da folia. O patrocinador também terá direito a realizar até 36 ações de ativação da marca em espaços e equipamentos públicos, tendo o direito de usar a marca do Carnaval de Belo Horizonte 2023 e 2024 em ações de comunicação institucional.



Na última edição, realizada em 2020, pouco antes da pandemia, o Carnaval mobilizou 4,45 milhões de foliões pelas ruas de Belo Horizonte, com mais de 500 atrações. Além de blocos, a festa conta com palcos, desfiles de Escolas de Samba e Blocos Caricatos, além da eleição da Corte Momesca.



O edital pode ser acessado no Portal da Prefeitura de Belo Horizonte.

Investimento da Belotur no Carnaval de 2023





Monobloco no Carnaval de 2020 (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press.)

Em maio deste ano a Belotour publicou três editais de Estruturação aos Atores do Carnaval de Belo Horizonte. O investimento de cerca de R$ 3,7 milhões foi destinado às Escolas de Samba, Blocos de Rua e Blocos Caricatos.Deste valor, R$ 2,36 milhões devem ser direcionados para blocos de rua. Entre os selecionados para receber a verba estão 'Abalô-Caxi', 'Como Te Lhama?', 'Então Brilha', 'Garotas Solteiras', 'Havayanas Usadas', 'Juventude Bronzeada', entre outros. Os blocos 'Volta Belchior' e 'Baianas Ozadas' não vão receber ajuda da PBH.



Para as Escolas de Samba estava previsto um aporte de de R$ 900 mil, que serão divididos entre 12 escolas, ficando com R$ 75 mil cada uma. Para os blocos caricatos, serão R$ 418 mil, divididos entre 11 agremiações. Os valores chegaram a ser considerados 'insuficientes' por carnavalescos de Belo Horizonte.



*Estagiário sob supervisão do subeditor Diogo Finelli