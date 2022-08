Prefeito de BH sobre carnaval: 'Já estou começando a cantar o samba-enredo'

Pandemia freou o Carnaval belo-horizontino em momento de crescimento. Em 2020, última edição pré-COVID, festa teve cerca de 4,5 milhões de pessoas na capital (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), expressou sua expectativa para o Carnaval de 2023, em coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (22/8). Em tom descontraído, ele disse que já começou a cantar o samba-enredo. "Nem estão se apresentando, e eu já comecei a cantar", brincou.Esse será o retorno da festa depois de dois anos sem folia nas ruas por conta da pandemia. "Nós ficamos dois anos presos dentro de casa e agora temos que sair para a rua. O carnaval é a maior manifestação do festejo popular e a Prefeitura vai estar junto dando apoio para que BH seja uma cidade mais feliz", comenta. Ele não detalhou os preparativos para a festa.Fuad não detalhou os preparativos para o Carnaval 2023, mas lembrou as iniciativas da Prefeitura para incentivar a cena cultural na cidade. "O movimento BH Mais Feliz, que leva eventos para as praças e parques da cidade, tem esse objetivo. A quadrilha foi outro evento desse tipo. O carnaval é mais um evento para trazer movimento para a cidade", afirmou.Em maio, a Prefeitura de Belo Horizonte abriu inscrições de editais de auxílio financeiro a blocos de rua, escolas de samba e blocos caricatos da capital. A verba total destinada será de R$ 3,7 milhões. O dinheiro também será investido em oficinas, cursos, palestras e seminários, ensaios e gravações musicais e audiovisuais.A pandemia interrompeu um momento de crescimento no Carnaval belo-horizontino. Em sua última edição pré-COVID, quase 350 blocos e 390 cortejos desfilaram nas ruas da capital, movimentando cerca de 4,5 milhões de foliões durante o período, de acordo com a prefeitura.