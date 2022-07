BH terá eventos culturais em praças e parques a partir deste domingo (24)

Lançamento do Programa BH Mais Feliz nesta sexta-feira (22/7), no Parque Municipal, teve participação de artistas de rua e da Banda da Guarda Municipal (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Incentivo aos artistas de rua

Confira a programação:

A partir deste domingo (24/07), Belo Horizonte oferece uma programação cultural recheada de atividades gratuitas em praças e parques. Os eventos, que integram o Movimento BH Mais Feliz, ocorrem simultaneamente, das 9h às 14h, em todas as nove regionais da cidade.O programa foi lançado nesta sexta-feira (22/07) em evento realizado no Parque Municipal, no Centro de BH. A solenidade contou com apresentações da Banda de Música da Guarda Municipal, da Orquestra Escola Criarte e de artistas circenses. "Esse é um período de construção desse projeto. Hoje, começamos com nove praças, uma em cada região. Mas, não temos dúvida de que isso pode ser ampliado com o tempo", disse Simone Araújo, coordenadora do Movimento BH Mais Feliz.A programação inclui feiras de gastronomia e artesanato, oficinas de temas variados, como circo, dança de salão, penteado afro, artes marciais e capoeira, além de intervenções musicais. “Construímos esse projeto pensando na valorização de cada território. Nosso objetivo é levar não apenas alegria e cor, mas também esperança, lições de cidadania, educação ambiental e tantas outras coisas para os moradores”, aponta Simone.Ela destaca o projeto como um resgate da memória afetiva da cidade. “Pensamos em coisas muito simples, mas que tem um valor sentimental e estão na nossa memória afetiva. Por exemplo, o piquenique. As praças e parques são o lugar ideal para essa atividade. Isso é muito simbólico, por isso teremos um espaço para piquenique em todos os eventos”, conta.A proposta é descentralizar o oferecimento de atividades culturais na cidade. "Para que a gente possa chegar àquele cidadão que está em um bairro distante e não tem condições de acessar o Centro, levando diversidade cultural, esporte e lazer", complementa.Segundo a coordenadora do projeto, a iniciativa busca, ainda, valorizar e incentivar os artistas de rua . “Em cada praça vamos deixar um tapete vermelho para a arte espontânea. Andando pelas ruas, em meio a nossa rotina agitada, de repente, a gente escuta uma música, vê um malabarismo, um palhaço, uma arte urbana, isso faz a nossa alegria e dá vida à cidade. Precisamos valorizar a arte dessas pessoas”, declara Simone.A ideia do programa é fomentar a economia criativa e atividades econômicas locais. "Esse é um movimento para dar um chute nessa pandemia. Nós ficamos dois anos dentro de casa. Precisamos de movimento na cidade. Esse projeto estimula a cultura, esporte, cidadania e também o comércio", declarou o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, após assinar o decreto que institui o programa.Nos dias de evento, a Prefeitura vai disponibilizar pontos de internet gratuita nas praças e parques. Os artistas e empreendedores interessados em participar do Movimento Belo Horizonte Mais Feliz podem se cadastrar em formulário disponível no site da prefeitura.

Centro-Sul : Barragem Santa Lúcia (Av. Arthur Bernardes, 1337 - Santa Lúcia)

: Barragem Santa Lúcia (Av. Arthur Bernardes, 1337 - Santa Lúcia) Barreiro : Praça Amadeo Lorenzatto (Av. Sigmund Weiss - Pilar/Olhos D’Água)

: Praça Amadeo Lorenzatto (Av. Sigmund Weiss - Pilar/Olhos D’Água) Regional Leste : Praça do Santuário de São Geraldo

: Praça do Santuário de São Geraldo Regional Nordeste : Espaço Vitrine do Ribeiro de Abreu (R. Antônio Ribeiro de Abreu, 885)

: Espaço Vitrine do Ribeiro de Abreu (R. Antônio Ribeiro de Abreu, 885) Regional Noroeste : Praça Santa Cruz (Pedreira Padro Lopes)

: Praça Santa Cruz (Pedreira Padro Lopes) Regional Norte : Parque Nossa Senhora da Piedade (R. Rubens de Souza Pimentel, 750 - Aarão Reis)

: Parque Nossa Senhora da Piedade (R. Rubens de Souza Pimentel, 750 - Aarão Reis) Regional Oeste : Praça Carlos Marques (R. Oeste, 40 - Calafate)

: Praça Carlos Marques (R. Oeste, 40 - Calafate) Pampulha : Praça dos Agricultores (Av. dos Engenheiros, 1499 - Alípio de Melo)

: Praça dos Agricultores (Av. dos Engenheiros, 1499 - Alípio de Melo) Venda Nova: Praça do Cônsul (R. Dr. Álvaro Camargos, com ruas Prof. Aimoré Dutra e Augusto Franco - São João Batista)