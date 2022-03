Artistas de rua encarnam estátuas vivas espalhados por BH

Aos olhos estáticos de Carlitos, a cidade é o palco com milhares de personagens, ações e destinos. Cada pessoa tem sua dinâmica: uns vão, outros voltam, param, respiram, seguem seu curso. “Sou espectador de um grande espetáculo de arte em movimento”, conta José Carlos Gomes, de 45 anos, professor de arte cênica e, dependendo da inspiração, pronto para se transformar no imperador Júlio César, em celestial arcanjo ou no Carlitos imortalizado por Charles Chaplin.









Carlos Gomes estava a postos na Afonso Pena, desta vez personificando Carlitos. Professor de teatro e também dono de uma espetaria no Bairro Bonfim, na Região Noroeste de BH, Carlos tem dois segredos para se manter estático das 8h às 14h, com, evidentemente, pequenas pausas para concentração e meditação. “A parte mais expressiva, no meu caso, é o olhar, e fico muito tempo sem piscar devido também à maquiagem”, revela o belo-horizontino, que se apresenta ainda na Feira do Bairro Eldorado, em Contagem, na região metropolitana da capital.





Nos três anos em que “encarna” Carlitos, Carlos Gomes, batizado com esse nome em homenagem ao maestro e compositor Carlos Gomes (1836-1896), fez amigos e recebe frases de admirações no alto de um banco de 55 centímetros, na esquina das avenidas Álvares Cabral e Afonso Pena, no Centro da cidade. As contribuições chegam à caixinha, que fica aos pés dele, e o dinheiro é sempre bem-vindo. “Com a pandemia, tive que parar de dar aulas. Em janeiro, volto”, revela, enquanto uma criança ganha sorriso em troca da nota depositada na caixinha.

Segredos e mensagens



Numa das entradas do Mercado Central, na esquina da Avenida Augusto de Lima com a Rua Curitiba, a artista de rua Shirley Climene Bráulio atrai os olhares com sua Charlotte, a “camponesa francesa” vestida de verde dos pés à cabeça, com rosto pintado na mesma cor e carregando um cestinho de vime. Quem faz um elogio ou oferece uma contribuição vê a estátua viva girando o corpo, e é imediatamente convidado a retirar uma mensagem da caixa.





Nas proximidades do Mercado Central de BH, Shirley Bráulio se transforma na camponesa francesa Charlotte, que encantou Alice, de 8 anos, e a mãe dela, Poliana, com suas mensagens de incentivadoras (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 19/12/21) Há cinco anos na função, Shirley conta detalhes da vida de Charlotte. “Ela traz a cor da natureza, pois nasceu e foi criada no campo. É alguém feliz, que vive de espalhar alegria, beleza, e pode estar em vários lugares do mundo ao mesmo tempo, pois, por aqui, passam pessoas de vários países em direção ao interior do mercado”, explica a artista de rua, que se harmoniza à paisagem e faz todo seu preparo no próprio local. O lado negativo está só quando tem chuva forte, mas aí Charlotte dá seu jeito e encontra proteção sob a marquise.





Com a experiência, Shirley observou que as estátuas vivas se vestem, geralmente, das cores dourado, prateado ou de barro. Foi então que se decidiu pelo verde. “Fiz os testes e criei a tintura nesse tom, com um material metálico, para a maquiagem”, revela. E qual o segredo para ficar tanto tempo sem se mexer?, pergunta o repórter. A resposta está na ponta da língua: preparação mental.





Diante de Charlotte, Alice Ferreira, de 8 anos, se encanta na mesma medida em que brilham os olhos da mãe, a promotora de vendas Poliana Cristina Pereira, moradora do Bairro Esplanada, na Região Leste de BH. “Desperta o interesse de todo mundo”, afirma Poliana, pouco antes de Alice abrir a mensagem ofertada por Charlotte. A menina lê e sorri, pois a recomendação escrita é para que realize os seus sonhos. E qual o seu desejo? “Ser cantora”, responde Alice.