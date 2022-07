BH com 5G: cidade se prepara para receber sinal ainda em julho

O cronograma para limpeza da banda começou no dia 4 de julho, começando pela capital mineira, e prevê que em até 4 anos esse serviço seja realizado em todas as cidades de Minas Gerais. Depois de Belo Horizonte, as cidades com mais de 500 mil habitantes são as próximas, o que inclui Uberlândia, Contagem e Juiz de Fora.