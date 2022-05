PBH abre chamamento público para eventos particulares na Praça da Estação

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) divulgou nesta sexta-feira (20/5) o chamamento público para realização de eventos privados na Praça da Estação. O edital, publicado no Diário Oficial do Município, é o primeiro a ser publicado desde o início da pandemia.Os licenciamentos se referem às festas a serem marcadas no segundo semestre deste ano, com público limitado a até 15 mil pessoas.

As inscrições estão abertas e se estendem até o dia 8 de junho. Podem participar entidades, organizações, empresas e instituições que desejam realizar eventos na Praça da Estação.

Em caso de apresentação de solicitação de agendamento de eventos com datas coincidentes, a Comissão de Agendamentos de Eventos fará uma análise e a conclusão será discutida com os interessados.

Os interessados devem apresentar uma proposta, junto ao preenchimento do formulário próprio disponível no Anexo I do edital. O documento pode ser acessado no Diário Oficial do Município . Tanto o formulário como a proposta, devem ser digitalizados e enviados em formato PDF, para o endereço eletrônico gliae.apoio@pbh.gov.br.