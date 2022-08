Mulher que usava jovens e criança de 11 anos para traficar drogas é presa

A Polícia Militar (PM) prendeu uma mulher de 21 anos por tráfico de drogas e corrupção de menores, em Mantena, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Durante a operação, uma jovem, de 17 anos, foi apreendida e uma criança, de apenas 11, foi encaminhada ao conselho tutelar. O outro adolescente flagrado pela PM vendendo os entorpecentes conseguiu fugir.

Segundo a Polícia Militar, uma denúncia anônima informou que dois menores comercializavam drogas no aglomerado Pires de Albuquerque. Para confirmar a informação, uma viatura foi deslocada ao local, onde militares puderam observar as movimentações.

De acordo com a polícia, durante o monitoramento, foi possível ver usuários de drogas entrar em contato com um adolescente e a criança que, logo em seguida, deslocavam até uma residência para efetuar a venda dos entorpecentes. No imóvel estavam a mulher presa e a jovem de 17 anos apreendida.