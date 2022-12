Carnaval de BH: prefeitura abre cadastramento de ambulantes

Retorno do carnaval deve levar milhões de pessoas às ruas de BH e movimentar a economia (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou, nesta segunda-feira (5/12), que está aberto o credenciamento para ambulantes que pretendem atuar no comércio de bebidas e adereços no carnaval da capital mineira em 2023. O retorno da maior festa de rua da cidade está marcado, oficialmente, para o período entre 4 e 26 de fevereiro.









Na inscrição, o interessado deve apresentar as versões originais da identidade com foto, CPF e comprovante de residência. Caso não possua o comprovante em seu nome, mas more com familiares, poderá apresentar a declaração subscrita por cônjuge, pai, mãe, irmão ou irmã, com a respectiva documentação comprobatória do vínculo.





Para agilizar o processo do atendimento presencial, a prefeitura disponibilizou um pré-cadastro on-line, que pode ser preenchido até as 17h do dia 19 de dezembro. Essa etapa é opcional e, aquele que o fizer, ainda deverá, obrigatoriamente, comparecer ao "BH Resolve" no período informado.





A retirada das credenciais deve acontecer em 2023, em data e horário que ainda serão informados pela prefeitura no site oficial do carnaval Belo Horizonte e no Diário Oficial do Município.

O Edital

edital SMPU N°036/2022 , que dispõe sobre o credenciamento dos ambulantes, ainda determina que o cadastrado só poderá exercer o comércio durante a concentração e desfile dos blocos de rua, podendo acompanhá-lo por todo o trajeto. As atividades em outros locais estão proibidas.

O edital dá direito a apenas uma credencial, pessoal e intransferível, que pode ser usada nos locais de desfile de blocos de rua. Durante as atividades, o credenciado deverá ter sempre a credencial e um documento de identificação com foto.





A prefeitura ainda proíbe a venda de alimentos, bebidas fracionadas e em recipientes de vidro e a permanência na dispersão após o término do desfile dos blocos de rua.

Copa do Mundo

Em dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo no Catar, o interessado deverá ficar atento à divulgação do horário de atendimento no BH Resolve, por meio do Portal Belo Horizonte.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira