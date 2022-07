Carnaval de BH: Belotur anuncia blocos que vão receber ajuda financeira

Prefeitura de Belo Horizonte divulgou os blocos que devem receber ajuda financeira para o Carnaval de 2023 (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

A Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur) publicou, nesse sábado (2/7), no Diário Oficial do Município, os blocos de carnaval que vão receber apoio financeiro municipal na festividade de 2023.Cerca de R$ 3,7 milhões devem ser investidos pela prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para reestruturar o evento na capital, após dois anos sem apoio do poder público devido à COVID-19.

Deste valor, R$ 2,36 milhões devem ser direcionados para blocos de rua.



Entre os blocos que receberam verbas estão 'Abalô-Caxi', 'Como Te Lhama?', 'Então Brilha', 'Garotas Solteiras', 'Havayanas Usadas', 'Juventude Bronzeada', entre outros.

Já os blocos 'Volta Belchior', devido à ausência de certidões de débitos trabalhistas da Fazenda Federal e por faltar uma assinatura, e 'Baianas Ozadas', por não ter cumprido com o prazo estabelecido no edital, não vão receber ajuda da PBH.



Os blocos que não foram felicitados com o auxílio podem recorrer da decisão de forma escrita, assinados e procolados na sede da Belotur.