Prefeitura de BH vai oferecer exames oftalmológicos para estudantes

A prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai começar, nesta terça-feira (06/12), um mutirão oftalmológico nas escolas municipais da capital. Os estudantes poderão realizar exames de rastreamento ocular – o teste feito para saber se a pessoa precisa usar algum tipo de óculos ou lente para corrigir a visão.









Na quarta-feira (7/12) será a vez da avaliação dos 321 alunos da E. M. Honorina de Barros, no Bairro São Cristovão.





Todas as escolas serão atendidas pelo mutirão até 2023. O objetivo, segundo a prefeitura, é “detectar possíveis erros de refração não corrigidos (ERN) causadores de baixa visual, o que pode acarretar prejuízo no aprendizado, com a consequente repetência escolar, evasão e baixa autoestima, entre outros efeitos que intercorrem na vida social e escolar das crianças”.





O mutirão conta com auxílio de estudantes de medicina, de uma instituição parceira da Secretaria Municipal de Saúde, e será supervisionado por especialistas do Centro Municipal de Oftalmologia.





Os estudantes diagnosticados com algum problema visual serão encaminhados para consulta especializada.

