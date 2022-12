COVID: com aumento de casos, visitação é suspensa em hospital em Uberlândia

Existem exceções para acompanhantes no hospital da universidade (foto: Divulgação/Dirco) Com aumentos de até 800% do número de casos de COVID-19 no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), a unidade suspendeu, por tempo indeterminado, as visitas a pacientes. A medida foi tomada pelo Comitê de Emergências Sanitárias.



Leia mais: Carga com mais de 80 quilos de pasta base de cocaína é apreendida em Minas



Existem casos específicos de pacientes que podem ser atendidos com acompanhantes: gestantes em trabalho de parto e pós-parto imediato; idosos com idade igual ou superior a 60 anos; crianças e adolescentes; pacientes com deficiência ou outras necessidades especiais; e pessoas em tratamento oncológico.

São necessários cuidados, como uso de máscaras de forma obrigatória, o que nunca mudou desde o início da pandemia.

Após serem suspensas no início da pandemia, ainda em 2020, as visitas a pacientes internados no HC-UFU haviam sido liberadas em março de 2022.