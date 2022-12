Carga com mais de 80 quilos de pasta base de cocaína é apreendida em Minas

A droga estava escondida em um fundo falso da carreta apreendida (foto: Divulgação/PCMG) Uma carga de mais de 80 quilos de pasta base de cocaína foi apreendida numa ação conjunta entre as polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal em Ituiutaba, nesse domingo (4/12). A droga está avaliada em R$ 7 milhões. Uma pessoa foi presa.





Leia mais: Jogo do Brasil: trânsito fica lento em BH nesta segunda (5/12) Com a identificação de uma carreta, que faria o transporte, houve a abordagem e os deslocamento para a Delegacia de Polícia Civil de Ituiutaba, onde, durante buscas, encontraram um compartimento falso em um dos tanques de combustível.





Foram encontrados 80 tabletes de pasta base de cocaína, que pesaram 83 quilos. Com o motorista, ainda estavam R$ 6,4 mil. Estima-se que, depois de beneficiada, a droga chegaria a 240 quilos.

A carreta usada no transporte foi apreendida, e o condutor detido em flagrante por tráfico ilícito de drogas, sendo encaminhado ao Presídio de Ituiutaba.



Investigações

As investigações terão prosseguimento por parte da Polícia Civil com o intuito de identificar outras pessoas que possam estar envolvidos com a propriedade e o transporte do entorpecente.

“O resultado da operação policial desencadeada hoje demonstra a importância do trabalho coeso e a necessidade da constante troca de informações entre as instituições policiais”, disse o delegado de Polícia Civil, Carlos Fernandes.