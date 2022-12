Jogo do Brasil: trânsito fica lento em BH nesta segunda (5/12)

Segundo a BHTrans, o jogo altera o horário de pico do deslocamento dos usuários da cidade (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press) Devido ao jogo entre Brasil e Coreia do Sul na Copa do Mundo, com início marcado para as 16h (horário de Brasília), no Catar, o trânsito em algumas avenidas de Belo Horizonte ficou intenso, o que provocou congestionamento.





Quem tentava se deslocar na Av. Pres. Juscelino Kubitschek (Via Expressa), entre a Rua Cid Rabelo e o Anel Rodoviário, sentido Centro, por sua vez, encontrou a via lenta e congestionada. O mesmo ocorreu na Av. Assis Chateaubriand, em direção à Região da Pampulha, e na Av. Nossa Senhora do Carmo, onde as três pistas, sentido bairro, ficaram tomadas por veículos.





A BHTrans informou que, em dias de jogo, são implementadas ações operacionais nas principais avenidas da capital para garantir a fluidez do trânsito (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)

Em contrapartida, a Av. Antônio Carlos, na altura do Conjunto Habitacional IAPI, no Bairro São Cristóvão, estava com o trânsito tranquilo e pouca movimentação de veículos. O fluxo também estava normalizado no Complexo da Lagoinha, sentido Centro.

Apesar de trânsito lento em algumas avenidas principais, no Complexo da Lagoinha, fluxo estava normalizado (foto: Ramon Lisboa/EM/DA Press)





Segundo a BHTrans, o jogo altera o horário de pico do deslocamento dos usuários da cidade. Por isso, em dias de partida da Seleção Brasileira, são implementadas ações operacionais nas principais avenidas da capital para garantir a fluidez do trânsito e a segurança dos motoristas e pedestres, das 12h às 20h. As linhas do transporte público também foram alteradas.