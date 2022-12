Acidentes na Avenida do Contorno deixam trânsito lento na Savassi

Motoristas enfrentam longas filas em direção à Savassi (Foto ilustrativa:16/05/2022) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Dois acidentes na Avenida do Contorno, no sentido Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, complicam a vida de quem passa pela região na manhã desta segunda-feira (5/12).Na esquina com a Rua Professor Magalhães Drumond, a via segue com duas faixas ocupadas, devido a uma batida entre um carro e uma moto. Não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos.De acordo com a BHTrans, a retenção no trânsito chega até a trincheira da Raja Gabaglia, no sentido Savassi.O trânsito também está lento entre a Av. Prudente de Morais e a Rua Espírito Santo. Os motoristas enfrentavam retenções em direção à Savassi.