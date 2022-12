Montado a cavalo, jovem de 22 anos tenta matar homem em BH

Suspeito tentou fugir, mas foi pego pela polícia (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press))

Um jovem de 22 anos é suspeito de tentar matar um homem, de 27, no bairro Pousada Santo Antônio, na Região Nordeste de Belo Horizonte. O que chama atenção é que o acusado estava montado em um cavalo no momento do crime.Ele foi preso em flagrante nesse domingo (4/12), após ser reconhecido por uma testemunha. O suspeito e a vítima teriam ido ao local para comprar drogas.Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes avistaram o cavalo próximo ao Anel Rodoviário. O suspeito tentou fugir da polícia, mas foi pego.Ele justificou tentativa de fuga por estar usando tornozeleira eletrônica. A vítima estava consciente e foi levada ao hospital.