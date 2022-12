Conjunto Pedra Rachada, em Sabará, pode virar Unidade de Conservação

De acordo com o portal de Cultura e Turismo do governo de Minas Gerais, a área permite atividades como caminhadas, ciclismo e jipe (foto: Bianca Aun/Reprodução)

O conjunto paisagístico Pedra Rachada, em Sabará (região metropolitana de Belo Horizonte), no Alto do Rio Das Velhas, pode virar unidade de conservação. De acordo com o portal de Cultura e Turismo do governo de Minas Gerais, a área permite atividades como caminhadas, ciclismo e jipe.



Além disso, a Pedra Rachada é considerada pelos esportistas um dos melhores locais da América Latina para a prática do Boulder, um tipo de escalada sem equipamentos de segurança.

Uma unidade de conservação pode ser entendida como espaço com natureza e paisagem de grande importância para a sociedade, definido formalmente pelo governo como área de proteção.



A proposta foi feita pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Prefeitura de Sabará. No início do mês de novembro deste ano, foram discutidos entre as instituições qual seria o papel de cada uma com a unidade de conservação.

A presidenta do CBH Rio das Velhas, Poliana Valgas, explica que a região tem grande contexto histórico e cultural, além de possuir relevância para a manutenção da produção de água e da biodiversidade com espécies endêmicas. “A área tem potencial para o ecoturismo sustentável e sofre ameaça dos empreendimentos minerários. A UC trará maior proteção para a região, o que contribuirá para toda a bacia do Rio das Velhas”, disse.

O MPMG dará apoio financeiro, jurídico e institucional para que o local se torne uma unidade de conservação. “O Ministério Público dispõe de recursos a serem investidos na região de Sabará proveniente do Termo de Compromisso assinado com a mineradora AngloGold Ashanti, em razão do carreamento de materiais, ocorrido no dia 12 de março de 2022”, de acordo com Rodrigo Marciano, da 2ª Promotoria de Justiça de Sabará.

A mineradora AngloGold Ashanti, responsável pelo vazamento de rejeitos de minério nos córregos Cuiabá e Sabará, afluentes do Rio das Velhas, terá que pagar a título de compensação o valor de R$ 6 milhões. Parte desse valor será destinado pelo MPMG para a criação da UC Pedra Rachada.

Por parte da Prefeitura de Sabará, por meio da secretaria do Meio Ambiente, foi montada uma equipe técnica para ajudar na criação da unidade de conservação, tendo em vista que o local ajuda no fomento ao turismo, cada vez mais praticado na cidade, de acordo com Andreia Saraiva, secretária da pasta.