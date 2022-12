Minas entra na temporada das viagens em ritmo das interdições nas rodovias

Trecho com bloqueio no Km20 da MG-030, em Nova Lima, onde houve queda de barreira, é um dos 52 pontos de interdição no estado listados pela PMRv na sexta-feira (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)







A chegada de dezembro provoca um aumento no fluxo de veículos nas estradas do país. Festas de fim de ano, férias escolares e feriados prolongados – como o da próxima quinta-feira (8/12), em BH, que muitos vão emender até o domingo – fazem com que as pessoas se animem a pegar a estrada e viajar. Porém, antes de programar o roteiro, é importante pesquisar os trechos de rodovias que possam estar interditados em função de problemas decorrentes de chuvas ou obras. Na sexta-feira (2/12), a Polícia Rodoviária Federal (PFR) listava três pontos de interdição parcial em rodovias da malha da União. Já a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Minas apontava 52 pontos de bloqueios, sendo seis totais e 46 parciais em estradas que cortam Minas, incluindo algumas BRs. (Confira quadro.)

Após um deslizamento de terra no Km 669 da BR-376, próximo à cidade de Guaratuba, no litoral do Paraná, na segunda-feira (28/11), que arrastou carros, caminhões e deixou dois mortos e ao menos 30 desaparecidos, a PMRv em Minas Gerais voltou a divulgar um mapa interativo que mostra os pontos de interdição total ou parcial nas rodovias do estado. De acordo com a PMRv, o mapa (https://www.google.com/maps/d/u/0/viewermid?=1LWPe79KMUz4OUWcAuViGU5RfTHraffuA&ll=-21.052701413124773,-43.02420993902015&z=8) é atualizado em tempo real assim que a ocorrência é confirmada por equipes do órgão.

A estratégia foi usada no último período chuvoso, para alertar os motoristas sobre trechos com risco de acidentes por deslizamento de barreiras, por exemplo. Já a PRF divulga os pontos de bloqueio em rodovias federais, diariamente, no Twitter. A informação é postada pela manhã e atualizada ao longo do dia se houver alteração. Segundo o órgão, a rede social foi escolhida por ser a mais acompanhada por motoristas, caminhoneiros e a imprensa. Além disso, a PRF segue um padrão com as siglas para os perfis dos estados. O de Minas, por exemplo, é @prf_mg. Segundo a corporação, isso ajuda as pessoas que estão se deslocando para outros estados e precisam acompanhar a situação de suas rodovias.





CAMPANHA De olho na movimentação característica de dezembro e do primeiro mês do ano, o Sindicato de Empresas de Transporte de Cargas e Logística de Minas Gerais (Setcemg), em parceria com a PRF, a Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais, o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), lançaram na semana passada a campanha Ir e vir seguro – No período das chuvas.

É a primeira vez que a ação é realizada no estado e seu objetivo é monitorar os eventos em decorrência das chuvas e levar informações para os parceiros envolvidos. A campanha vai ocorrer em três etapas. A primeira terá blitze concentradas em seis regiões, outdoors nas principais saídas da capital, spot de rádio, e divulgação do site com informações atualizadas (https://setcemg.org.br/).

“Queremos ser proativos. Como temos presença nas estradas a todo momento, estamos organizando e articulando com os órgãos responsáveis pela segurança e trafegabilidade de nossas estradas formas de oferecer informações atualizadas para toda a população sobre as condições das rodovias e ações educativas para a prevenção”, explica o presidente do Setcemg, Gladstone Lobato.

Ele destaca que outro objetivo é padronizar as informações sobre as interdições, para dar agilidade na solução dos problemas. “As pessoas podem programar melhor as viagens sabendo se há problemas nas estradas ou não. Para a frota de caminhões que roda, os dados ajudam a saber se vai ser possível atender os clientes, por onde é possível desviar, o que está acontecendo nas estradas”, ressalta.

Embora não haja um levantamento específico em relação às perdas de faturamento em decorrência das interdições, o presidente do Setcemg afirma que os prejuízos são grandes, difíceis de ser calculados e atingem toda a cadeia produtiva. “É um valor incalculável, mas qualquer problema que trave a rodovia ou faça com que os motoristas fiquem parados gera perda não só para o setor de transportes. A indústria perde, a sociedade perde”, conclui.

A segunda etapa da campanha terá início em janeiro e a terceira na semana que antecede o carnaval. O número de telefone para as informações de ocorrências é o 190, disponibilizado pela Polícia Militar. A expectativa é que, no prazo máximo de duas horas, as ocorrências de problemas nas vias sejam conferidas pelos policiais militares e federais, além dos departamentos responsáveis pelas rodovias, e lançadas nas plataformas de informação.

A gerente de educação para o trânsito do DER-MG, Rosely Fantoni, alerta que “os primeiros pingos de chuva liberam óleo e resíduos que se acumulam no asfalto, deixando a pista escorregadia. Por isso, o motorista deve ficar atento ao asfalto para evitar acidentes”.





CHUVA DE RISCO Os testes e números em rodovias nacionais e internacionais mostram que os acidentes de trânsito crescem cerca de 25% em períodos chuvosos se comparados ao tempo de estiagem, segundo o Setcemg. As chuvas são responsáveis também pelo aumento do número de incidentes físicos nas pistas, a exemplo de buracos, rompimentos de aterros, deslizamentos de barreiras, entre outros.

De acordo com o meteorologista Claudemir Azevedo, do Instituto Nacional de Meteorologia de Belo Horizonte (Inmet BH), a tendência é que este dezembro registre chuvas dentro da média histórica para o mês ou ligeiramente acima dela. “Representa um acumulado de chuvas significativo. Em Belo Horizonte, por exemplo, a média de chuva para dezembro é de 339,1 milímetros (mm). A temperatura média máxima é de 27,7°C e a média mínima, de 18,9°C”, informa.

Azevedo destaca ainda que nesta época do ano as chuvas são associadas à zona de convergência do Atlântico Sul e à passagem de frentes frias pelo Sudeste do país. Ele lembra que novembro de 2022 foi o mais chuvoso em Belo Horizonte desde 2016. Já o dezembro mais chuvoso na capital, até agora, foi o do ano de 2011, com acumulado de 720mm. Do lado oposto, a série histórica mostra que o dezembro com menos volume de chuvas foi o de 1963, com acumulado de 86,6mm. “Normalmente, nesta época, a umidade relativa do ar é bem mais elevada, ficando na casa dos 50% à tarde, o que é um percentual bastante elevado”, comenta.

A previsão para hoje é de tempo semelhante ao de ontem: pancadas de chuva, com céu parcialmente nublado a nublado em todas as regiões do estado. Porém, os volumes mais significativos se concentram nos vales do Rio Doce, Mucuri, Jequitinhonha e do Aço, além da Zona da Mata. As pancadas de chuva podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e trovoadas. Em Belo Horizonte, a previsão para hoje é de mínima de 17°C e máxima de 27°C. No interior, a mínima prevista é de 13°C na Região Sul e de 32°C no Norte do estado.