BH terá máxima de 25°C e pancadas de chuva à tarde, diz Inmet

O céu deve ficar parcialmente nublado durante todo o dia (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Belo Horizonte irá registrar pancadas de chuva e máxima de 25°C à tarde nesta segunda-feira (05/12). É o que informa o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O céu deve ficar parcialmente nublado durante todo o dia.



A temperatura mínima registrada nessa madrugada foi de 17,1°C na Estação do Cercadinho (próximo a Belvedere, Buritis e Mangabeiras).

Durante o jogo pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2022 , entre Japão e Croácia, ao meio dia, deve chover. No jogo entre Brasil e Coreia do Sul, às 16h, o torcedor deve se atentar ao tempo, pois a previsão é que chuva se intensifique no horário.

O Inmet afirma ainda que a umidade do ar ficará estável durante todo o dia, em cerca de 60%. O restante da semana deve seguir a mesma lógica, tempo estável e pancadas de chuva.

Para o restante de Minas Gerais, há previsão de chuva para todas as regiões. A menor temperatura mínima registrada foi na cidade de Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, chegando a 13,9°C. Já a máxima prevista é de 35°C em Espinosa, no Norte de Minas.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen