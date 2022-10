Mulher é presa com 16 kg de cocaína em Minas

Por Leonardo Godim*

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde dessa terça-feira (18/10), 16 kg de cocaína e uma submetralhadora que estavam sendo transportados de São Paulo (SP) para Morrinhos (MG) em um ônibus de rodoviária. A droga e o armamento estavam na mala de uma mulher que viajava com o filho de 2 anos de idade.

Os policiais identificaram a carga com ajuda de um cão farejador, em uma abordagem em Pouso Alegre (MG), no km 871 da BR-381. A arma era uma submetralhadora compacta de fabricação caseira, com dois carregadores.