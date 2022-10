Operação contra o tráfico de drogas prende cinco pessoas em Uberlândia

Segundo a polícia, Uberlândia era entreposto da quadrilha (foto: Vinícius Lemos) Vinícius Lemos - Especial para o EM

Cinco pessoas foram presas em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, por envolvimento com o tráfico de drogas. As prisões forem realizadas durante a operação Minas Oculta, deflagrada nesta terça-feira (11/10) em Minas Gerais, Alagoas e Mato Grosso. A Polícia Civil dos três estados estão à frente da ação, que ainda prendeu mais quatro pessoas no Nordeste.

“Uberlândia servia como entreposto para a organização. A droga vinha da Bolívia ou do Paraguai, entrava no Brasil pelo Mato Grosso e de Uberlândia ela seguia para Alagoas, onde era comercializada. Não ficava nenhuma droga no Triângulo”, disse o delegado chefe da 9º Região da Polícia Civil de Minas Gerais, Marcos Tadeu.

A investigação foi de responsabilidade conjunta entre as polícias mineira, mato-grossense e alagoana. Todos os mandados, contudo, foram expedidos pela Justiça de Alagoas, onde os levantamentos começaram.

As pessoas presas em Uberlândia aguardam o momento de serem recambiadas para o estado nordestino, onde responderão por tráfico de drogas.