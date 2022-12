BH 125 anos: inscrições abertas para passeios turísticos neste domingo

Neste domingo (11/12), passeio, programado para manhã, terá no roteiro a Praça Raul Soares, Mercado Central e Mercado Novo, localizados na região Central de BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press)





A iniciativa visa proporcionar aos belo-horizontinos e visitantes um novo olhar sobre a capital mineira, dando ênfase na história, arquitetura, cultura e arte urbana. A atividade é promovida por meio do Empresa Municipal de Turismo (Belotur) e, até o próximo ano, serão feitos 15 passeios pela cidade.









Para participar, interessados deverão retirar os ingressos pela plataforma Sympla

Passeios

Neste domingo (11/12), a primeira atividade ocorrerá das 8h às 12h e será uma caminhada. No roteiro, está programado para visitar a Praça Raul Soares, o Mercado Central e o Mercado Novo, todos localizados na região Central de BH.





Já no período da tarde, das 13h às 17h, será feito um roteiro, por meio de um micro-ônibus, que contemplará os mirantes da cidade, como o do Parque Amílcar Vianna Martins, da Praça do Papa e o Mirante Mangabeiros, ambos na região Centro-Sul da capital. O local de encontro será o coreto da Praça da Liberdade.





As inscrições encerram na próxima sexta feira (9/12), às 10h, caso o número de participantes não seja atendido.





De acordo com a Belotur, interessados devem chegar ao local do ponto de encontro com 15 minutos de antecedência, levar uma máscara para ficar dentro do micro-ônibus, respeitar as regras de segurança dos locais visitados e obedecer aos protocolos de biossegurança das instalações que serão visitadas. Além disso, é recomendado que todos fiquem próximo ao grupo, leve garrafinha de água, capa de chuva e use roupas leves, sapatos confortáveis e protetor solar.

Caso o participante nãopossa comparecer ao evento, é necessário avisar com pelo menos 24 horas de antecedência pelo e-mail citytour.bhmaisfeliz@gmail.com. Assim, será possível disponibilizar a vaga para outro interessado.

Programação dedomingo (11/12):

Dia 11/12 (domingo) | Walking Tour | Horário: das 8h às 12h

Roteiro: Praça Raul Soares, Mercado Central e Mercado Novo

08h00 — Ponto de encontro: Praça Raul Soares 203, em frente à 1ª Igreja Batista

08h15 — Início da visita guiada (murais do Cura)

09h00 — Saída da Praça Raul Soares com destino ao Mercado Central

10h30 — Saída do Mercado Central com destino ao Mercado Novo

10h50 — Chegada no Mercado Novo e início da visita

12h00 — Encerramento do tour

Dia 11/12 (domingo) | City Tour com micro ônibus |Das 13h às 17h

Roteiro: Mirantes da Cidade

13h00 — Ponto de encontro: Coreto da Praça da Liberdade

13h45 — Saída da Praça da Liberdade (de micro ônibus)

14h10 — Chegada no Mirante do Parque Amílcar Vianna Martins

15h00 — Saída do Parque Amílcar Vianna Martins com destino à Praça do Papa

15h15 — Chegada na Praça do Papa e visita guiada

15h40 — Saída da Praça do Papa com destino ao Mirante do Mangabeiras

16h00 — Visita no Mirante do Mangabeiras

16h40 — Saída do Mirante do Mangabeiras, passando pela Rua do Amendoim

17h00 — Previsão de chegada na Praça da Liberdade e término do tour

