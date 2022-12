BH terá tempo nublado e chuva nesta terça-feira (6/12)

Semana será de tempo nublado e possibilidade de chuvas na capital (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A.Press)

Belo Horizonte deve ter um dia sob nuvens e com pancadas de chuvas nesta terça-feira (6/12), conforme previsão da Defesa Civil de Belo Horizonte.No início da manhã, a temperatura mínima em BH foi de 17°C . Já a máxima estimada é de 24°C. Em Minas Gerais, o céu também será nublado com pancadas de chuvas em todas as regiões, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).A capital mineira deve ter chuva forte à tarde, acompanhada de raios e rajadas de vento ocasionais.A umidade relativa do ar gira em torno de 70% no período da tarde. O restante da semana deve seguir a mesma lógica, tempo estável e pancadas de chuva.