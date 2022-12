Filho mata o pai após briga para trocar canal de TV

Homem tinha relacionamento conturbado com a madrastra e tentou matá-la na noite dessa segunda-feira (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante, na noite dessa segunda-feira (5/12), depois de matar o próprio pai a facadas em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A motivação para o crime foi uma discussão para trocar o canal de TV, segundo a ocorrência policial.O alvo seria, na verdade, a madrasta do suspeito. Segundo a polícia, a mulher, de 28 anos, pediu para trocar o canal para que seu filho, de 5 anos, pudesse ver desenho animado, quando acabou o jogo do Brasil na Copa do Catar.Ele não gostou e tentou golpeá-la com uma faca. O pai dele, de 63 anos, interferiu na briga e foi esfaqueado pelo próprio filho. Segundo a Polícia Militar (PM), o crime foi presenciado pela criança.O homem, que não tinha passagem pela polícia, confessou o crime e não demonstrou arrependimento. Ele fugiu, mas foi encontrado pelos militares andando pelo bairro Novo Riacho ainda com a roupa suja de sangue e a faca utilizada no ataque.A madrasta foi socorrida e levada ao hospital. Ela e o pai do suspeito estavam juntos há cerca de seis anos.