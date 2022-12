Homem esfaqueia ex 6 vezes e diz, na frente da PM, que ainda vai matá-la

Um jovem de 24 anos foi preso em Cataguases, na Zona da Mata mineira, após esfaquear a namorada, de 41, no último sábado (3/12). Além de confessar o crime, o homem disse à Polícia Militar (PM) que ainda pretende matá-la. Ele não aceita o término do relacionamento.

O crime foi qualificado pelas autoridades como tentativa de homicídio. Conforme o registro da ocorrência, a vítima estava dentro de um estabelecimento comercial, situado em uma praça do Bairro Menezes, quando foi surpreendida pelo ex-companheiro.

Com o auxílio de informações repassadas por uma testemunha, o suspeito da tentativa de feminicídio foi localizado na Avenida Guido Marliere. Ele tentou fugir ao ameaçar pular o muro de uma residência, mas foi alcançado pelos policiais.



Apesar de ser preso, ele alegou que não vai desistir de tirar a vida da ex-mulher.

A vítima foi levada para o hospital, e o homem conduzido à delegacia da Polícia Civil.

O que é feminicídio?

Feminicídio é o nome dado ao assassinato de mulheres por causa do gênero. Ou seja, elas são mortas por serem do sexo feminino. O Brasil é um dos países em que mais se matam mulheres, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.





A tipificação do crime de feminicídio é recente no Brasil. A Lei do Feminicídio (Lei 13.104) entrou em vigor em 9 de março de 2015.





Entretanto, o feminicídio é o nível mais alto da violência doméstica. É um crime de ódio, o desfecho trágico de um relacionamento abusivo.





O que diz a Lei do Feminicídio?

Art. 121, parágrafo 2º, inciso VI

"Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve:

I - violência doméstica e familiar;

II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher."

Qual a pena por feminicídio?

Segundo a 13.104, de 2015, "a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto; contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou com deficiência; na presença de descendente ou de ascendente da vítima."





Como denunciar violência contra mulheres?

Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.

Em casos de emergência, ligue 190.





