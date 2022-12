Batida entre duas motos mata três em Minas

Uma das motos ficou retorcida com o choque do acidente (foto: 2° Pelotão do Corpo de Bombeiros) Um grave acidente envolvendo motociclistas registrado na noite desse domingo (04/12), na BR-265, entre São Sebastião do Paraíso e Jacuí, interior de Minas Gerais, provocou a morte de três pessoas (entre elas os dois motoristas) e deixou outra gravemente ferida.

Os dois condutores das motos, segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), não eram habilitados e as motocicletas não estavam regularizadas. Não foi possível obter informações dos sobreviventes porque estavam inconscientes.

O acidente envolveu duas motocicletas Titan CG 150, as duas de cor azul. No local, bombeiros encontraram dois mortos, identificados como Júnior Custódio da Silva, 26 anos, e Missael Ribeiro, 22, e dois feridos.

Um dos feridos, que havia sido levado para a Santa Casa de São Sebastião do Paraíso, Ronei Júnior Aparecido de Paulo Celestino, 23 anos, morreu na manhã desta segunda-feira. O nome da outra vítima, 17 anos, que está internada na Santa Casa, não foi divulgado.

A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local e irá apontar as causas do acidente.