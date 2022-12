Jogo do Brasil: motoristas e passageiros reclamam de trânsito lento em BH

De acordo com a BHTrans, houve retenção em vários pontos da cidade (foto: Euler Junior/EM/D.A press)

O trânsito em Belo Horizonte na tarde desta sexta-feira (2/12) apresentou pontos de lentidão e atrapalhou os torcedores que queriam se deslocar para acompanhar o jogo entre Camarões e Brasil pela Copa do Mundo.

O duelo estava marcado para as 16h, no Estádio Lusail, no Catar. Na capital mineira, muitas pessoas reclamaram do fluxo lento nas principais vias da cidade.

Centido centro-bairro - entre Av do Contorno e Via Expressa pic.twitter.com/IDfzSGxxDC %u2014 OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) December 2, 2022

Ainda segundo o órgão, também houve lentidão na Avenida Antônio Carlos, sentido centro-bairro, entre o Viaduto São Francisco e a Rua dos Tecelões. No início da tarde, o grande número de veículos provocava lentidão na Região da Savassi, com congestionamento nas avenidas do Contorno e Cristóvão Colombo, além da Rua Rio Grande do Norte.

14h07 Av Antônio Carlos - Lentidão, sentido centro-bairro, entre Vdt São Francisco e R dos Tecelões %u2014 OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) December 2, 2022

12h42 Savassi - trânsito lento na região com maior número de veículos na Av do Contorno, Av Cristóvão Colombo e na R Rio Grande do Norte %u2014 OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) December 2, 2022

Já segundo o aplicativo Waze, foi registrado trânsito lento também no Anel Rodoviário, sentido Vitória, no encontro da Avenida Amazonas com a Praça São Vicente. Congestionamento ainda nas avenidas Antônio Carlos e Carlos Luz, nos dois sentidos.





Na Região Centro-Sul de BH, as avenidas Barão Homem de Melo e Raja Gabaglia apresentaram pontos de retenção. Já na Amazonas, lentidão no sentido bairro entre a Praça Raul Soares, no Centro, e o Bairro Nova Suíça, na Região Oeste.





Reclamação nas redes sociais





Nas redes sociais, moradores também reclamaram de trânsito lento e dificuldade para chegar em casa e assistir ao jogo do Brasil.

Quero chegar em casa antes do jogo! Mas esse trânsito feioso de BH nunca ajuda! %u2014 LUIZHEXA %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@luizissimaa) December 2, 2022

Trânsito simplesmente impossível em bh nesse momento %u2014 comentarista ana (@milicianacx) December 2, 2022

O TRÂNSITO EM BH PARADO! Parado! 2 horas num ônibus pra chegar em Ibirite! Porra de carros, tinha que ter caixa exclusiva em todas as vias, as rata sozinha e os ônibus lotado com 100 nego nesse calor fudido sem ar condicionado %u2014 christopher (@chrismclloney) December 2, 2022





De acordo com a BHTrans, houve retenção nos dois sentidos da Avenida Teresa Cristina: