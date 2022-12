Brasil em campo: veja alterações de trânsito e transporte em BH nesta sexta

Antes da estreia do Brasil na Copa, que também foi às 16h, trânsito ficou complicado em Belo Horizonte (foto: Edesio Ferreira /EM/D.A Press) Belo Horizonte terá um esquema especial de transporte e trânsito nesta sexta-feira (2/12), dia em que a Seleção Brasileira enfrente Camarões pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A partida começa às 16h (horário de Brasília) e muitos trabalhadores serão dispensados mais cedo para acompanhar o jogo.









A prefeitura orienta que usuários do transporte público utilizem o aplicativo BH BUS+ para smartphones, pelo qual é possível acompanhar o trajeto dos coletivos em tempo real. A oferta de viagens será acompanhada pela BHTrans e ajustes podem ser feitos, de acordo com a demanda de passageiros.





Trânsito





A prefeitura informa que serão feitas ações operacionais em vias de grande movimentação durante antes e depois da partida, entre 12h e 20h. Segundo a administração da capital, a partida altera os horários de pico no trânsito da cidade e comprime a concentração de veículos em um espaço de tempo menor.





Leia mais: Trânsito de BH é alvo de reclamações em dia de estreia do Brasil na Copa





Para evitar acidentes e facilitar a fluidez do trânsito, a PBH orienta que motoristas fiquem atentos às leis de trânsito, não fechem cruzamentos e não dirijam após consumo de bebidas alcoólicas.





Metrô

O Metrô de BH também oferecerá mais viagens durante a tarde de sexta-feira . Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), das 13h30 às 16h, os trens vão circular em intervalos de 7 minutos.





Veja os horários:





5h15 às 5h59 - 15 minutos

6h às 8h30- 7 a 10 minutos

8h31 às 13h29- 15 minutos

13h30 às 16h- 7 minutos

16h01 às 23h- 15 minutos





Além dos canais de atendimento via e-mail falemetrobh@cbtu.gov.br e telefone (31) 3250-3956, usuários do metrô também poderão tirar dúvidas e fazer sugestões ou reclamações via WhatsApp, pelo número (31) 3250-3901. O novo canal de comunicação é permanente, não apenas para dias atípicos como esta sexta-feira.