Homem persegue grupo, dá facadas e estupra adolescente no Sul de Minas

Uma adolescente de 16 anos foi esfaqueada e estuprada no início da madrugada desse domingo (04/12), em Ouro Fino, no Sul de Minas, segundo a Polícia Militar (PM). O autor do crime atacou a jovem enquanto ela caminhava com um grupo de amigos. Um deles também ficou ferido.

Homem ataca grupo

Câmeras de segurança gravaram parte da ação do criminoso. Por volta da meia-noite e meia, a menor aparece caminhando pela Avenida Delfim Moreira, acompanhada de três amigas e um amigo. A imagem mostra ela logo após o jovem, antes das três meninas.



A adolescente acaba sendo agarrada pelo bandido no meio da avenida. Ela tenta escapar por várias vezes, mas não consegue. Um carro aparece nas imagens, passando pela cena, mas o criminoso parece não se incomodar e continua a arrastar a vítima pela rua Manoel Jesuíno de Carvalho, até uma escada que dá acesso à rodovia MG-290. Depois, eles não são mais vistos.

Homem arrasta menina até a beira de rodovia para estuprá-la (foto: Redes Sociais)

Estuprada e esfaqueada

Mas foi lá, às margens da rodovia, em um pasto, que o criminoso estuprou e esfaqueou a jovem. No boletim de ocorrências, a adolescente contou que o homem a teria puxado pelo cabelo e a levado até a beira de um córrego.

Ela tentou tomar a faca da mão dele, mas acabou sendo ferida nas mãos e nos braços. Chegando ao local, o homem a obrigou a fazer sexo oral e rasgou suas roupas. Testemunhas que viram ela sendo arrastada ligaram para a polícia, que já estava em buscas pelo local após terem sido abordados pelas amigas da vítima.

Quando os policiais passavam pela rodovia, viram a adolescente saindo correndo do meio do mato, pedindo socorro. A PM contou que ela estava com marcas de sangue as roupas rasgadas. O homem foi visto correndo na mata, mas não foi alcançado.

Criminoso segue foragido

Uma das jovens que aparecem nas imagens contou aos policiais que o grupo saiu ainda durante a noite de sábado (03/12). Eles foram a uma adega na Rua Guarda Mor Lustosa. O jovem que também foi esfaqueado conseguiu pedir ajuda na rua após fugir e foi levado ao hospital.

A vítima contou aos policiais que o homem tinha estatura alta, barba por fazer e cabelo "meio ralo". Já o amigo da adolescente acrescentou que ele estava encapuzado e usando uma jaqueta cinza.

Outra vítima contou que percebeu que o suspeito estava em um bar na mesma avenida, próximo de uma igreja evangélica, antes do crime ser cometido. Até o momento ele não foi identificado e segue sendo procurado. Além de abrir inquérito, a Polícia Civil informou que estão sendo realizadas diligências para identificar e encontrar o autor.

