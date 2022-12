MP pede extradição de mineiro em Portugal que estuprou menina de 12 anos

À época do crime, a vítima participava com familiares de uma festa em uma chácara que pertence ao acusado (foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil/Arquivo ) O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) informou nesta sexta-feira (2/12) que apresentou à Justiça o pedido de extradição de um homem preso em Portugal, em 22 de novembro, após ser condenado a oito anos de prisão pelo estupro de uma menina de 12 anos. O crime ocorreu em Santana do Paraíso, na região do Vale do Aço, em Minas Gerais.

No dia seguinte, conforme relata o Ministério Público, a adolescente contou à mãe o que tinha acontecido. Abalada com a notícia, a mulher pegou seus pertences e dos seus filhos, voltou para cidade de Timóteo e acionou a Polícia Militar. A data do crime não foi informada.

Conforme o MPMG, a sentença havia sido proferida em 18 de dezembro de 2017 pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ipatinga. Após a extradição, o homem, que não teve a idade revelada, dará início ao cumprimento da pena em regime semiaberto.