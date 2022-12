Polícia conclui que não houve erro médico em morte durante endoscopia em BH

Familiares relataram à polícia que a paciente tinha doença de Chagas (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)



A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu o inquérito que investigou as causas da morte de Cleonice Ribeiro da Silva Soares, de 49 anos. A paciente morreu durante a realização de um exame de endoscopia em uma clínica particular, no dia 18 de julho, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu o inquérito que investigou as causas da morte de Cleonice Ribeiro da Silva Soares, de 49 anos. A paciente morreu durante a realização de um exame de endoscopia em uma clínica particular, no dia 18 de julho, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte.









A PCMG ainda informou que tanto os médicos da clínica quanto a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fizeram o procedimento de reanimação, porém a paciente não resistiu.





De acordo com as investigações, após a morte de Cleonice, os familiares relataram que ela tinha doença de Chagas. Também contaram que a mulher utilizava um aparelho chamado cardioversor desfibrilador implantável, instrumento responsável pelo controle do coração.





Por fim, a Polícia Civil ressalta que foram realizados diversos exames periciais, análises de documentos e prontuários médicos, além dos depoimentos das testemunhas para a conclusão do inquérito.

* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie.