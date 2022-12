Homem que assediou mulher de trisal em balada de BH é condenado pelo TJMG

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou, nessa quarta-feira (30/11), um homem de 35 anos por assediar uma mulher que estava de trisal na boate Mister Rock, no bairro Prado, Região Oeste de Belo Horizonte. O suspeito tentou beijar a vítima à força em uma madrugada de junho de 2019.

À época com 20 anos, a vítima, que se declarava bissexual, estava acompanhada por uma mulher, de 24, e um homem, de 33. Ela alegou ter um relacionamento amoroso com os dois.Segundo o depoimento dado à polícia, a mulher disse que o trisal estava abraçado curtindo a noite na companhia de outros amigos, quando o assediador começou a se aproximar do grupo.Em determinado momento o agressor se aproximou da jovem, puxou-a pelo braço e tentou beijá-la à força. A mulher pediu ajuda ao rapaz do trisal, que se colocou entre os dois para evitar o assédio.O homem então começou a ofender a mulher, chamando-a de “sapatão” e falando: “eu ponho a mão a hora que eu quiser, sapatão eu pego a hora que eu quiser”. Ele ainda teria tentado agredir o namorado dela com socos e empurrado a outra integrante do trisal.