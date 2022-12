Homem é esfaqueado e morre durante briga em restaurante

Um homem de 21 anos foi assassinado a facadas em um restaurante no Centro de Araguari, no Triângulo Mineiro. O crime ocorreu na noite dessa quinta-feira (1/12).

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima entrou correndo por uma porta nos fundos do restaurante. O rapaz estava fugindo de um grupo de quatro homens que queria agredi-lo por supostamente ter enviado um vídeo para uma menina de 12 anos.

Durante a discussão, um funcionário do restaurante, de 30 anos, pegou uma faca e desferiu diversos golpes nas pessoas que estavam brigando. A vítima foi morta com mais de dez facadas e um dos agressores foi esfaqueado no braço. Na sequência, todos fugiram do estabelecimento.

Autor e vítima já tinham brigado

Para solucionar o quebra-cabeça deste homicídio, os policiais militares checaram o nome da vítima no sistema da PM. Eles encontraram um boletim de ocorrência aberto pelo autor do homicídio contra o jovem morto no último dia 18 de novembro.

Na ocasião, segundo a PM, a vítima teria agredido o autor. O B.O também relata que a vítima fez diversas ameaças de morte contra o homem.

Os policiais foram atrás dele e o encontraram em uma avenida no centro da cidade. Na abordagem, o funcionário confessou o crime. Ele relatou aos policiais que ao ver o jovem, pensou que ele tivesse ido ao restaurante agredi-lo e cumprir as ameaças que tinha feito no último embate entre os dois. E que, por medo, pegou a faca e atacou o rapaz.

A faca usada no crime estava em uma das pias do restaurante e foi encontrada pela PM. O rapaz que confessou o assassinato foi preso e encaminhado para a Delegacia de Araguari. O outro homem que ficou ferido durante a discussão recebeu atendimento médico e também foi detido.