Homem em situação de rua é assassinado a facadas em BH

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) ainda não conseguiu identificar o autor, ou os autores, do assassinato de um homem em situação de rua, cujo corpo foi encontrado na manhã deste domingo (20/11), na Avenida Américo Vespúcio, altura do número 320, no Bairro Nova Cachoeirinha, Região Noroeste de Belo Horizonte.

O corpo foi encontrado por moradores que, em seguida, entraram em contato com a Polícia Militar (PM). Segundo informações dos policiais, a vítima foi morta a facadas - vários golpes em todo o corpo.

Os policiais trabalham com duas hipóteses, uma de que o crime tenha sido motivado por vingança. A segunda, de que a vítima tivesse envolvimento com o tráfico de drogas.

A expectativa é de que sejam encontradas câmeras de vídeo que possam ajudar na identificação do autor ou autores do crime.