Suspeito de feminicídio morre em hospital de São Sebastião do Paraíso

O suspeito Odair José Carvalho estava preso no presídio de São Sebastião do Paraíso quando teve uma crise asmática que o levou à morte (foto: Roberto Nogueira)

O suspeito de ser o autor do feminicídio contra a jovem Vitória Cristina Moreira, de 18 anos, em Fortaleza de Minas, no dia 10 de outubro deste ano, morreu nessa sexta-feira (2/12), na Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso, no Sudoeste de Minas. Odair José Carvalho, de 26 anos, estava preso deste o dia 29 de outubro, quando foi capturado pela Polícia Militar na cidade de Itaú de Minas. Ele aguardava julgamento no presídio de São Sebastião do Paraíso.

Odair tinha problemas de asma e foi hospitalizado recentemente em São Sebastião do Paraíso. Depois de uma crise, ele foi levado a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), depois para a UTI Cardio da SC, morrendo na madrugada de hoje.

O crime

A vítima, Vitória Cristina Moreira, foi encontrada morta pelo pai no interior de onde morava, tendo sido esfaqueada com vários golpes. O pai da jovem relatou que ao chegar na casa, deparou-se com a porta arrombada e, em seguida, foi até ao quarto de sua filha, encontrando-a no chão, com muito sangue e já sem vida. No corpo da filha, havia pelo menos 16 perfurações nas costas, tórax e abdômen, provocadas por objeto cortante. Vitória foi morta no Dia Nacional de Luta Contra a Violência à Mulher.