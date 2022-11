Homem suspeito de tentativa de feminicídio é preso na Grande BH

Prisão do agressor foi na Avenida Palmeiras, em Sarzedo (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

A Polícia Militar (PM) prendeu, na manhã deste domingo (20/11), em Sarzedo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, um homem que era procurado por tentativa de feminicídio contra a ex-mulher, de 46 anos, e que também tentou matar o filho, de 21, a golpes de marreta. Trata-se de S.A.C., de 42 anos, que estava escondido em uma escola abandonada, na Avenida Palmeiras, 2.

O suspeito estava sendo procurado e havia um mandado de prisão preventiva contra ele. Os crimes ocorreram no último domingo (13/11), no Bairro Masterville e, desde então, ele estava foragido.

O motivo das agressões seria o fato da ex-mulher tê-lo questionado sobre uma suspeita de feminicídio, que tinha S.A.C. como suspeito. Ele passou, então, a agredir a mulher. o filho tentou socorrê-la e também levou marretadas.

Ao avistar os policiais, o homem tentou fugir, correndo pela linha férrea ali existente, e depois entrou em uma mata. Foi feito ,então, um cerco pela PM. Ao ser capturado, o homem tentou reagir e chegou a agredir os policiais, que usaram uma pistola taser, dando-lhe um choque elétrico, o que possibilitou a captura.

O que é relacionamento abusivo?

Os relacionamentos abusivos contra as mulheres ocorrem quando há discrepância no poder de um em relação ao outro. Eles não surgem do nada e, mesmo que as violências não se apresentem de forma clara, os abusos estão ali, presentes desde o início. É preciso esclarecer que a relação abusiva não começa com violências explícitas, como ameaças e agressões físicas.





Como denunciar violência contra mulheres? Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.

Em casos de emergência, ligue 190.



O que é violência física?

Espancar

Atirar objetos, sacudir e apertar os braços

Estrangular ou sufocar

Provocar lesões





O que é violência psicológica?

Ameaçar

Constranger

Humilhar

Manipular

Proibir de estudar, viajar ou falar com amigos e parentes

Vigilância constante

Chantagear

Ridicularizar

Distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre sanidade (Gaslighting)





O que é violência sexual?

Estupro

Obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto

Impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar a mulher a abortar

Limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher





O que é violência patrimonial?

Controlar o dinheiro

Deixar de pagar pensão

Destruir documentos pessoais

Privar de bens, valores ou recursos econômicos

Causar danos propositais a objetos da mulher





O que é violência moral?

Acusar de traição

Emitir juízos morais sobre conduta

Fazer críticas mentirosas

Expor a vida íntima

Rebaixar por meio de xingamentos que incidem sobre a sua índole

