Polícia Civil leiloa 1.200 veículos apreendidos

Veículos serão leiloados de forma virtual, mas interessados podem realizar visita presencial para conhecer os modelos (foto: PCMG/Divulgação) Entre 12 e 15 de dezembro, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) promoverá, em Unaí, Região Noroeste do estado, um leilão de aproximadamente 1.200 veículos apreendidos em operações policiais.

A visitação presencial aos automóveis poderá ser feita pelos interessados até a próxima quarta-feira (7/12), das 8h às 17h, na rua das Magnólias, 779, bairro Setor Industrial. É permitida, exclusivamente, a avaliação visual dos bens, sendo proibido o manuseio dos veículos.

Para participar do leilão é necessário realizar um cadastro mediante o preenchimento de formulário. Com esse registro, o solicitante poderá oferecer lances em leilões do Detran em todo o território mineiro, bem como ter acesso às imagens dos lotes disponíveis.