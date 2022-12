Ônibus perde os freios, desce rua e bate em caminhão em Mariana

Não houve vítimas fatais. Os feridos foram levados para a Santa Casa de Ouro Preto (foto: CBMMG/Reprodução)

Na manhã desta terça-feira (06/12), por volta de 06h15, o motorista de um ônibus perdeu o controle dos freios e bateu em um caminhão em Mariana (MG). O acidente ocorreu na rua Diamantina, 300, no bairro Cabanas.



De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o ônibus desceu a rua desgovernado, bateu em alguns carros e parou na traseira de um caminhão à frente.

Quando a guarnição chegou ao local, os passageiros já estavam fora do veículo, e havia dois feridos, uma passageira (que tinha um ferimento no rosto) e o motorista do ônibus. Eles foram levados para a Santa Casa de Ouro Preto.

Não houve mortes. No atendimento, guarnições do Corpo de Bombeiros de Mariana, Ouro Preto, SAMU e Ambulância da Associação Comunitária de voluntários estiveram presentes.

