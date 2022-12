Jovem de 23 anos é executado na porta de bar no Barreiro

Jovem já havia sofrido tentativa de assassinato há dois anos (foto: PMMG/Divulgação)

Um jovem de 23 anos foi alvejado com 17 tiros na porta de um bar, no Bairro Jardim do Vale, Região do Barreiro, em Belo Horizonte. O crime aconteceu na noite dessa segunda-feira (5/12).A vítima era garçom do estabelecimento e estava trabalhando no momento do crime. Segundo testemunhas, dois homens armados chegaram atirando no homem e fugiram em seguida.Os policiais encontraram o corpo caído na Rua Independentes. De acordo com o boletim de ocorrências, ele foi atingido por 17 disparos, sendo 11 deles na cabeça e seis nos braços e pernas.O jovem já havia sido alvo de outra tentativa de assassinato em 2020. Ele tinha passagens pela polícia por receptação, tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Os atiradores ainda estão foragidos.