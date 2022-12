MPF pede à Caixa que retome imóveis ocupados irregularmente em Ituiutaba

O Ministério Público Federal (MPF) recomendou à Caixa Econômica Federal que notifique 171 ocupantes irregulares de unidades pertencentes a cinco empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida sobre a retomada dos imóveis, em Ituiutaba. O banco ainda aguarda notificação formal e terá 20 dias para informar o acatamento da recomendação.

No município do Triângulo há cinco empreendimentos de moradia popular do governo federal: residenciais Gilca Vilela Cancella, Nadime Derze I, Nadime Derze II, Dr. Marcondes Ferreira e Jardim Europa II. Em julho do ano passado, a Caixa informou que reiniciaria o processo de retomada "num prazo máximo de 30 dias", com a subsequente reintegração de posse pela União. Para isso, seria celebrado um acordo de cooperação técnica com o município, que se encarregaria de entregar as notificações.

“Transcorridos mais de 13 meses dessa reunião, o que pudemos constatar é a demora injustificada da Caixa em cumprir o que a lei determina”, afirma o procurador da República Wesley Miranda, autor da recomendação. “Enquanto os prazos se arrastam, as unidades habitacionais, que deveriam ser destinadas a famílias de baixa renda, estão ociosas ou o que é pior: ocupadas e utilizadas irregularmente por pessoas que não se enquadram nos critérios do programa”.

A ocupação das residências pelo beneficiário deve ocorrer em até 30 dias a contar da assinatura do contrato de compra e venda. Caso isso não ocorra, a Caixa pode automaticamente declarar o contrato resolvido e alienar o imóvel a beneficiário diverso, de forma que ele não fique ocioso.