Carnaval de BH: prefeitura espera 5 milhões de foliões na festa de 2023

Para a festa de 2023, cerca de 30 órgãos públicos vão trabalhar juntos para garantir a organização, segurança e acesso da população (foto: Jair Amaral/EM/DA Press) A expectativa da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur) é de que 5 milhões de foliões encham as ruas da capital no Carnaval em 2023. Desse número, 205 mil serão turistas. Durante o período oficial da folia, entre 4 e 26 de fevereiro, a projeção de movimentação econômica é de R$ 623 milhões, com a geração de 9.200 empregos diretos e indiretos.





"Uma programação extensa que vai deixar a cidade pegando fogo. O que queremos é que a gente tenha essa alegria nas ruas de novo. Esse já é um pouco o termômetro do que vai ser o Carnaval de 2023", disse o presidente da Belotur, Gilberto Castro, em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (6/12).





Para a festa de 2023, cerca de 30 órgãos públicos vão trabalhar juntos para garantir a organização, segurança e acesso da população, de acordo com a Belotur.



O Centro Integrado de Operações (COP-BH) irá monitorar o evento em tempo real e também acompanhar o movimento dos blocos e serviços da cidade.

Preparação para o Carnaval

Além do cadastramento de blocos de rua, a PBH também abriu o credenciamento para ambulantes interessados em comercializar bebidas e adereços carnavalescos. Para 2023, a previsão é de que 15 mil profissionais se cadastrem.

Também nesta terça, a Belotur divulgou o novo edital para patrocínio da festa, com cinco cotas de investimento. No edital anterior, segundo a Belotur, para viabilizar a realização do Carnaval da capital era necessário um investimento de cota única de patrocínio correspondente ao aporte financeiro mínimo de R$ 13,5 milhões.

Em julho, a Belotur divulgou os blocos de carnaval que vão receber apoio financeiro municipal na festividade de 2023. Cerca de R$ 3,7 milhões devem ser investidos pela prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para reestruturar o evento na capital.

Entre os blocos que receberam verbas estão 'Abalô-Caxi', 'Como Te Lhama?', 'Então Brilha', 'Garotas Solteiras', 'Havayanas Usadas' e 'Juventude Bronzeada'.

Outra ação que já está em andamento é a Eleição da Corte Real Momesca, que será definida no próximo domingo (11/12).





Carnaval de 2020

Na última edição do Carnaval de Belo Horizonte, em 2020, a festa teve 4,45 milhões de foliões circulando pelas ruas da cidade, sendo 211 mil turistas, segundo a Belotur. Na época, 453 blocos saíram pela capital em mais de 500 desfiles.





A festa foi cancelada nos últimos dois anos devido à pandemia de COVID-19.





Entrou para a história

O Carnaval de Belo Horizonte de 2015 entrou para a história com mais de 1 milhão de pessoas nas ruas. Foram mais de 200 blocos de rua em vários pontos da cidade, nove blocos caricatos e seis escolas de samba.

Desde então, a festa na capital mineira vem atraindo foliões e fazendo história. Em 2016, BH teve 2 milhões de foliões nas ruas e uma ocupação de 40% nos hotéis.

Em 2017, foram 3 milhões de foliões nas ruas de Belo Horizonte, 416 desfiles de blocos de rua, além dos tradicionais desfiles de escolas de samba, blocos caricatos e shows de artistas locais nos palcos oficiais.

Em 2018, esse número cresceu ainda mais, com 3,8 milhões de foliões, cerca de 480 blocos de rua cadastrados e 550 desfiles de blocos, além de nove palcos oficiais com programação de artistas locais e regionais.





Em 2019, 4,3 milhões de foliões fizeram a festa nas ruas de BH durante os 23 dias de período oficial da festa. Mais de 400 blocos fizeram 447 cortejos.