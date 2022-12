Policiais civis são investigados por fraude em exames de habilitação

O valor da propina poderia chegar ao valor de até R$ 10 mil (foto: Foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Cinco policiais civis são investigados sob suspeita de envolvimento em esquema de facilitação para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O pagamento de propina chegava até R$10 mil.





Dois dos agentes públicos já estavam aposentados e atuavam na captação de clientes. “Identificamos um esquema bastante robusto e complexo, que envolvia todas as etapas do processo de obtenção e renovação da CNH”, explicou o promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) Peterson Queiroz Araújo, em coletiva de imprensa.













Os mandados foram cumpridos em Belo Horizonte, Contagem, Ribeirão das Neves, Betim, Ibirité, Lagoa Santa, Nova Lima, Divinópolis e Itaobim. “O próximo passo é a análise do material apreendido para medidas futuras”, explica o promotor.



Carteira legítima

As investigações tiveram início há cerca de dois anos durante uma operação de combate ao tráfico de drogas. Segundo o promotor, os clientes da fraude eram pessoas não capacitadas para a obtenção do documento, como portadores de doenças que poderiam comprometer a direção.



"Por exemplo, indivíduos com visão em apenas um dos olhos. Até mesmo pessoas que não queriam fazer a prova de legislação, por achar difícil", detalha Araújo. Ele explica que a fraude acontecia em todas as etapas de obtenção da carteira, mas o documento em si era legítimo.



